POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden, Luxemburgstraße, 16.01.2020, 07:45 Uhr - 16:45 Uhr

(He)Gestern kam es in der Luxemburgstraße in einem Mehrfamilienhaus zu zwei Einbrüchen in Wohnungen, bei denen der oder die Täter einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro verursachten. Zwischen 07:45 Uhr und 16:45 Uhr gelangten die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Gebäudes und drangen dort in zwei Wohnungen ein. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde aus einer Wohnung Bargeld, aus der zweiten Schmuck und Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Werkzeuge von Baustelle gestohlen, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 15.01.2020, 19:30 Uhr - 16.01.2020, 07:00

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter aus einer in der Boelckestraße in Kastel gelegenen Filiale einer Schnellrestaurant-Kette Werkzeug im Wert von circa 2.000 Euro. In der Filiale war ein Handwerksbetrieb mit Arbeiten beschäftigt, dessen Werkzeug zur Nachtzeit in den Räumlichkeiten verblieb. Gestern Morgen, gegen 07:00 Uhr, waren dann unter anderem ein Akku-Trennschleifer, ein Stemmhammer, mehrere Werkzeugkoffer und ein Bauradio der Marke Makita verschwunden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht in Kastel, Mainz-Kastel, Anton-Zeeh-Straße, 12.01.2020, 17:00 Uhr - 16.01.2020, 11:45 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es im Zeitraum seit vergangenem Sonntag, 17:00 Uhr in der Anton-Zeeh-Straße in Kastel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war, bei der ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Ein blauer Renault Twingo stand in dem genannten Zeitraum im Bereich der Hausnummer 5 am Straßenrand geparkt, als ein unbekanntes Fahrzeug diesen auf der Fahrerseite beschädigte und sich ohne um den Schaden zu kümmern vom Unfallort entfernte. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Polizei zu melden.

4. BMW Mini beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden-Biebrich, August-Wolf-Straße, 16.01.2020, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr

(He)Gestern kam es in Biebrich in der August-Wolf-Straße innerhalb einer Stunde zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. Der bei dem Unfall an der Fahrertür beschädigte schwarze Mini stand zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 21. Hinweise auf den Unfallverursacher; oder die -verursacherin liegen nicht vor. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Polizei zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Berliner Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen - Polizisten beleidigt, Taunusstein, Bleidenstadt, Rudolf-Dietz-Straße, 16.01.2020, 16.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es in Taunusstein-Bleidenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 14-jährigen Jugendlichen und einer Gruppe von vier Mädchen und einem Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Die Fünfergruppe und die 14-Jährige waren gegen 16.00 Uhr in der Rudolf-Dietz-Straße in einen Streit geraten, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete, bei der neben Fäusten auch ein Gürtel als Schlagmittel eingesetzt wurde. Darüber hinaus sei es auch zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Als die von Zeugen verständigten Polizisten vor Ort eintrafen, verhielten sich die vier Mädchen aus der Gruppe den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ, indem sie in deren Richtung spuckten und Beleidigungen aussprachen. Nachdem die Anzeigenaufnahme bezüglich der zuvor ergangenen Schlägerei unter den widrigen Umständen beendet war, wurden den Jugendlichen Platzverweise erteilt. Statt diesen nachzukommen, führte ein Teil der Mädchen die Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten weiter aus, sodass sie zwecks Übergabe an die Erziehungsberechtigten auf die Polizeistation in Bad Schwalbach verbracht wurden. Gegen sämtliche Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus müssen sich die Mädchen wegen ihres Verhaltes gegenüber den Polizeibeamten verantworten.

2. Mercedesstern abgebrochen, Eltville, Bahnhofstraße, 16.01.2020, 19.20 Uhr,

(pl)Zwei 12 und 14 Jahre alte Mädchen haben am frühen Donnerstagabend im Bereich des Eltviller Bahnhofes den Stern eines dort geparkten Mercedes abgebrochen. Die von einem Zeugen verständigten Polizisten konnten die beiden Mädchen noch vor Ort antreffen. Sie müssen sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten.

3. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 42, Eltville

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

