Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Ihlow in einen Graben geraten. Der BMW-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Westersander Straße in Fahrtrichtung Weene unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen touchierte zwei Bäume, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Graben in Höhe Weener Weg auf dem Dach zum Stehen. Der 25-jährige Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

