POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 15.11.2020

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 15.11.2020

Limburg

--Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel- Am gestrigen Samstagmorgen befuhr ein 22-jähriger Mann aus Merenberg die L3281 von Mengerskirchen nach Löhnberg. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise bezüglich Betäubungsmittelkonsums bei dem jungen Mann; auch wurden bei ihm Drogen aufgefunden. Aus dem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

--Unfall mit zwei Verletzten in Runkel- Am Samstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 16-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die L 3022 aus Hofen in Richtung Schadeck. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich zu weit in die Fahrbahnmitte und musste einem entgegenkommenden PKW ausweichen. Hierdurch stürzte er und seine Sozia; beide rutschten über die Fahrbahn und kamen an der Leitplanke zum Liegen. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Krad und PKW. Der 16-jährige und seine 49-jährige Sozia mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

--Unfall mit Leichtverletzen und hohem Sachschaden in Limburg- Am gestrigen Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Schiede / Diezer Straße zu einem Unfall. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Eschhofen bog nach links in die Diezer Straße ab und übersah vermutlich eine rote Ampel. Hierdurch kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei wurde eine 47-jährige PKW-Fahrerin aus Gückingen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

