Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Warnung vor aktueller Betrugsmasche mit Kryptowährungen und anderen Anlageformen (Bitcoin etc.)

In den vergangenen Wochen erreichten die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sowohl aus dem Landkreis Cloppenburg, als auch aus dem Landkreis Vechta vermehrt Strafanzeigen, in denen Bürgerinnen und Bürger durch dubiose Anlagemodelle betrogen worden sind. Bei der aktuell beobachteten Masche werden potentielle Opfer häufig per E-Mail oder Werbeanzeigen auf Internetseiten angesprochen. Den Lesern werden schon bei geringen Investitionen hohe Gewinnen versprochen. Klickt man eine solche Anzeige oder E-Mail an, wird man zunächst aufgefordert Kontaktdaten einzugeben. Es folgt dann ein Anruf durch einen Täter, der das Opfer überzeugt auf einer Tradingplattform ein Konto zu eröffnen und Geld einzuzahlen. Zur Registrierung müssen die Geschädigten in der Regel ein Ausweisdokument vorzeigen oder ein sog. Video-Ident-Verfahren durchführen. Ist die Registrierung abgeschlossen, folgen Einzahlungen auf zumeist ausländische Konten. Gelegentlich übernehmen die Täter selbst die Überweisungen, indem das Opfer ihnen per Fernzugriff (Team Viewer, Any desk o.ä.) die Kontrolle über seinen PC überlässt. Die Täter richten ebenfalls gefälschte Kundenkonten ein, auf denen den Opfern suggeriert wird, dass sich ihre Investitionen massiv vermehren würden. Die Gewinne sind in der Regel frei erfundene Zahlen, die die Täter nach Belieben ändern können. Sollte ein Opfer seine angeblichen Gewinne auszahlen lassen wollen, wird es aufgefordert eine Gebühr oder Steuern zu überweisen. Die nicht existenten Gewinne werden aber auch nach einer solchen Überweisung nicht ausgezahlt. Sollte ein potentielles Opfer während dieser Vorgänge misstrauisch werden, rufen die Täter wiederholt und in aggressiver Weise an, um den Druck zu weiteren Zahlungen zu erhöhen. Außerdem wurde festgestellt, dass mit den erhobenen Daten der Opfer gelegentlich Konten auf Investitionsplattformen eröffnet wurden und die Täter unter der Identität der Opfer agieren. Die Polizei rät bei Investitionen im Internet und bei unbekannten Betreibern stets vorsichtig zu sein. Insbesondere bei Überweisungen ins Ausland sollte man sich über den Empfänger absolut sich sein. Ein Zeichen für unseriöse Kontaktversuche sind unprofessionelle Schreiben, Internetseiten und Anrufe. Insbesondere wenn mutmaßliche Händler Druck aufbauen und aggressiv auftreten, sind Zweifel angebracht. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche erhalten Sie unter: https://www.polizei-praevention.de/?p=2897

