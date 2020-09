Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Fußgängerin am Donnerstagmorgen, 17. September, auf der Kurt-Schumacher-Straße sucht die Polizei den Fahrer eines silbernen Pkw. Die 18-jährige Gelsenkirchenerin überquerte gegen 5.30 Uhr an einer Ampel in Höhe Schernerweg die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von einem unbekannten Autofahrer angefahren, der in Richtung Buer unterwegs war. Nach dem Unfall hielt der Mann kurz an. Kurze Zeit später fuhr er aber weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Die 18-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf und erstattete erst am gestrigen Sonntagabend, 20. September, Anzeige. Die Ermittler bitten nun den Fahrer des silbernen Autos und Unfallzeugen, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365-6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) zu melden.

