Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Treffen der Auto-Tuning-Szene aufgelöst

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Freitagabend, 18. September, ein Treffen der Auto-Tuning-Szene auf dem Parkplatz der Zoom-Erlebniswelt an der Grimmstraße in Heßler aufgelöst. Ab 21 Uhr meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der Gelsenkirchener Polizei. Sie beschwerten sich über ruhestörenden Lärm, unter anderem durch laut aufheulende Motoren. Auf dem Parkplatz stellten die Einsatzkräfte etwa 100 Fahrzeuge und bis zu 200 Personen fest. Die Polizisten beendeten die Veranstaltung und erteilten den Teilnehmern Platzverweise. Kurz nach 23 Uhr war dort wieder Ruhe eingekehrt. Die Beamten ahndeten zudem vier Ordnungswidrigkeiten mit einer Anzeige, erhoben zwei Verwarngelder, stellten einen Pkw sicher und schrieben eine Anzeige wegen Beleidigung von Polizisten.

