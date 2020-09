Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein 80-jähriger Opel-Fahrer, seine 77-jährige Mitfahrerin und ein 24-jähriger VW-Fahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 18. September, auf der Kreuzung Schalker Straße/Grenzstraße verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Gegen 13.10 Uhr war der Senior aus Gelsenkirchen auf der Grenzstraße unterwegs und wollte nach links in die Schalker Straße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden BMW eines 19-jährigen Gelsenkircheners. Der BMW prallte nach der ersten Kollision noch gegen den verkehrsbedingt wartenden Caddy des 24-jährigen aus Castrop-Rauxel. Rettungswagen brachten die beiden Opel-Insassen in ein Krankenhaus. Der 80-Jährige und die 77-Jährige wurden dort stationär aufgenommen. Der 24-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig. Alle beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen.

