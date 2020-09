Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Auto ist kein Tresor

Gelsenkirchen (ots)

Mindestens vier auf der Straße Blindschacht in Beckhausen abgestellte Autos waren in der Nacht von Donnerstag, 17. September, auf Freitag, 18. September, Ziele von Auto-Einbrechern. Die Unbekannten erbeuteten unterschiedliche Gegenstände, darunter auch eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. In Gelsenkirchen wurden im letzten Jahr fast 1500 Diebstähle in und aus Kraftfahrzeugen angezeigt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug, Ihr Auto ist kein Tresor. In der Regel haben es die Auto-Einbrecher besonders auf Elektronikgeräte und Wertsachen wie Kleidung oder Handtaschen mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Schaffen Sie durch ihr Verhalten keine Anreize und nehmen sämtliche Wertgegenstände aus dem Auto. Ein Verstecken ist sinnlos, da die Langfinger jedes Versteck kennen. Lassen Sie nie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum Pkw-Aufbruch könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Wenn die Möglichkeit besteht, dann parken Sie Ihr Fahrzeug an gut ausgeleuchteten und belebten Parkplätzen ab. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: http://url.nrw/ZoK

