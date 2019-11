Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin Junger Mann tot aus dem großen Eutiner See geborgen

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (09.11.2019) wurde der Leichnam eines jungen Mannes im Wasser der Stadtbucht am großen Eutiner See gefunden. Die Eutiner Kriminalpolizei und die Lübecker Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Gegen 15.00 Uhr sahen Zeugen den Leichnam im Wasser der Eutiner Stadtbucht treiben und informierten daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den leblosen Körper aus dem Wasser. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Eutin. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde dieser zur Ermittlung der genauen Todesursache in die Lübecker Rechtsmedizin verbracht. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt. Die weiteren Todesermittlungen führt die Eutiner Kriminalpolizei.

