Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Unfallflucht

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unfallflucht

In Westerholt kam es am Donnerstagmorgen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß auf einer Parkfläche in der Dornumer Straße gegen einen blauen Ford Ranger und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw, der dort rangierte. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210.

