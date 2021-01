Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus

Am Montag, 4. Januar 2021, kam es gegen 14.11 Uhr in der Eisenbahnstraße zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Eine Anwohnerin bemerkte den Alarm eines Rauchmelders und entsprechenden Geruch. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr Cloppenburg, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausrückte. Die Bewohnerin konnte nicht angetroffen werden, sodass die Feuerwehr die Wohnung öffnete. Zwischenzeitlich wurden die anderen Bewohner des Hauses vorsorglich aus ihren Wohnungen geholt. In der betroffenen Wohnung stellte die Feuerwehr fest, dass Lebensmittel auf einem Herd vergessen worden waren. Durch die Rauchentwicklung entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell