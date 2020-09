POL-PDLD: Mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim...

Polizeidirektion Landau

... führten Beamte am Montagnachmittag durch. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Zeppelinstraße in Germersheim ergaben sich sechs Geschwindigkeitsverstöße. Der Spitzenreiter fuhr 50 Km/h statt der erlaubten 30 km/h. Weiterhin konnten bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Unkenfunk in Germersheim ebenfalls sechs Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Bei ebenfalls erlaubten 30 km/h war der "Schnellste" mit 48 km/h unterwegs. Zur späteren Zeit wurden im Ortsbereich Rülzheim mehrere Kontrollen im Hinblick auf die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen durchgeführt. Hierbei ergaben sich ebenfalls zwei Beanstandungen. Unter allen kontrollierten Fahrzeugen konnten acht Gurtmuffel ertappt werden. Ein Rollerfahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs.

