Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl von Arbeitsgerät

Landau (ots)

Am Montagmorgen wurde von einer Baustelle an der K5 im Bereich der Autobahnauffahrt Landau-Zentrum gegen 8.30 Uhr ein Benzinabbruchhammer im Wert von 3000 Euro entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

