POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge wurden am Dienstagmittag drei Personen zum Teil schwer verletzt. Eine Autofahrerin war auf der L226 beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert.

Gegen 13:20 Uhr war eine 30-Jährige aus Jüchen mit ihrem Pkw auf der Landstraße 226 aus Richtung Titz kommend in Fahrtrichtung Linnich unterwegs. Sie bog nach links ab, um auf die Autobahnauffahrt der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf aufzufahren. Ihren eigenen Angaben zufolge hatte sie zu diesem Zeitpunkt keinen Gegenverkehr wahrgenommen. In Gegenrichtung fuhr jedoch ein 65 Jahre alter Mann aus Linnich mit seinem Wagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Wagen der Unfallverursacherin gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde, das soeben von der BAB 44 abgefahren war und an der Einmündung zur L 226 angehalten hatte.

An dessen Steuer saß ein 44 Jahre alter Mann aus Wegberg, der unverletzt blieb. Die Fahrerin aus Jüchen und der 65-Jährige wurden noch vor Ort ärztlich versorgt und später mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wo sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen stationär aufgenommen wurden. Eine im Auto des Linnichers mitfahrende Siebenjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf über 30000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

