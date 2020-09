Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leinsweiler - Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Leinsweiler (ots)

Schwer verletzt wurde ein Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Leinsweiler. Der 50-jährige Mofafahrer befuhr die L508 von Leinsweiler in Richtung Ranschbach als es zum Unfall kam und er in der Folge eine Böschung hinunterstürzte. Der Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Mofafahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand und sein Mofa nicht versichert war. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mofafahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell