Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 28.09.2020, gegen 14.45 Uhr, stellte eine Verkehrsteilnehmerin fest, dass ihr PKW (Mazda 6, Farbe blau), welchen sie am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz im Bereich der Südpfalztherme geparkt hatte, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer unfallbeschädigt wurde. Der Verursacher hat die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Ralf Burkhard

Telefon: 06343/9334-24

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell