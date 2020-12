Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW-Aufbruch

SpeyerSpeyer (ots)

29.12.2020, 20.00 Uhr, bis 30.12.2020, 08.00 Uhr. In der Nacht zum Donnerstag brach im Sanddornweg ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen PKW Smart auf. Mehr als ein 50-Cent-Stück stand als Beute jedoch nicht zur Verfügung. Das Einschlagen der Fahrertürscheibe dürfte ein nicht unerhebliches Geräusch verursacht haben. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



