Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto gestreift und Zettel hinterlassen (24.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei ermittelt gegen eine 69-jährige Autofahrerin, die bereits am Dienstag gegen 15 Uhr einen geparkten Fiat Panda in der Straße "Unterer Dammweg" angefahren hat. Die Frau hinterließ am Fiat einen Zettel mit ihrer Telefonnummer, so dass sich die 81-jährige Fiat-Besitzerin wegen der Schadensregulierung mit ihr in Verbindung setzen konnte. Da die Verusacherin behauptete, lediglich einen Schaden in Höhe von 20 Euro verursacht zu haben, der tatsächliche Schaden jedoch mit rund 2.500 Euro deutlich höher lag, erstattete die Besitzerin des geparkten Autos Anzeige bei der Polizei. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden deshalb gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell