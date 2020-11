Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener verursacht Verkehrsunfall (25.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden hat sich gestern Nachmittag gegen 18.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Mühlweg" und "Kreuzstraße" ereignet. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf dem Mühlweg und wollte die Kreuzstraße überqueren, obwohl die Ampel für seine Fahrtrichtung "Rot" zeigte. Dadurch stieß er mit einer 41-jährigen Fiat-Fahrerin zusammen, die bei "Grün" auf der Kreuzstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin des Fiat zur Untersuchung vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei bemerkte beim Unfallverursacher deutlichen Atemalkohol, was ein Alkoholtest mit über 2,5 Promille bestätigte. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell