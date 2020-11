Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Öffentlichkeitsfahndung - Verdacht der Brandstiftung an der Scheffelhalle - Polizei veröffentlicht Videos und bittet um Hinweise - Belohnung ausgesetzt (26.11.2020)

Singen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Die kriminalpolizeilichen und kriminaltechnischen Untersuchungen zum Brand der Scheffelhalle in der Nacht auf den 17.11.2020 haben ergeben, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen von einer gewollten oder versehentlichen Inbrandsetzung als der wahrscheinlichen Brandursache auszugehen ist.

Auf Grundlage der ausgewerteten Spuren am Brandort und Aufnahmen einer Überwachungskamera gehen die Ermittler davon aus, dass sich ein unbekannter Mann am späten Abend des 16.11.2020 mehrfach in dem Bereich aufgehalten hat, von dem der Brand seinen Ausgang nahm. Von dort aus griffen die Flammen auf die Holzbalken der Dachkonstruktion der Scheffelhalle über und zerstörten trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr das gesamte Gebäude. Weitere Angaben sind derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Der unbekannte Mann ist auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus einiger Entfernung zu sehen. Dieser Mann kommt als Täter in Betracht.

Beschreibung des Mannes: Raucher; trägt Jacke mit Kapuze, die einen Pelzbesatz haben dürfte; führte eine helle Kunststofftüte mit sich.

Die Videos sind im Fahndungsportal der Polizei abrufbar unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-verdacht-der-brandstiftung/

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen im Video geben?

Wer hat am Montagabend, 16.11., zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Scheffelhalle beobachtet?

Für Hinweise, die zur Aufklärung einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung als Ursache des die Scheffelhalle zerstörenden Brandes vom 17.11.2020 und zur Ergreifung des Täters führen, haben die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Stadt Singen jeweils Belohnungen in Höhe von bis zu 3.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe Insel unter der Tel. 07731-888 333.

