POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Beim Rückwärtsfahren geparktes Auto beschädigt und geflüchtet (25.11.2020)

Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz

Ein unbekannter Fahrer eines silbernen Autos beschädigt am Mittwochmorgen, gegen 11.30 Uhr, beim rückwärts Ausparken einen parkenden VW auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Werner-von-Siemens-Straße in Worblingen. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, oder das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

