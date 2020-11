Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang (25.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Ein Streifunfall hat sich am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr, in der Uferstraße ereignet. Ein unbekannter Fahrer streifte, vermutlich bei der Vorbeifahrt, einen am Fahrbahnrand abgestellten Kleinbus der Marke Renault. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

