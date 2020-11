Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz) Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt (25.11.2020)

Mühlhausen-Ehingen, Landkreis KonstanzMühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer hat sich am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, in Mühlhausen ereignet. Eine 41-Jährige bog mit ihrem Opel Insignia, von der Aacher Straße auf die Schloßstraße ab. Hierbei übersah sie aufgrund eines abgestellten Lieferantenautos einen 17- jährigen Motorradfahrer. Trotz einer Vollbremsung des jungen Fahrers, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kevin Hirling / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell