Cappeln - Sachbeschädigung an einem Pkw

Am Dienstag, 15. September 2020, kam es gegen 00.35 Uhr in der Straße Horst zur Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen geparkten Chevrolet Aveo im Bereich der Motorhaube, der Windschutzscheibe und der Seitenscheibe. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Bühren - Verkehrsunfall

Am Montag, 14. September 2020, kam es um 16.30 Uhr an der Einmündung der Palmpohler Straße zur Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Bühren beabsichtigte von der Üalmpohler Straße aus auf die Emsteker Straße aufzufahren. Hierbei übersah er einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Bühren, der auf der Emsteker Straße in Richtung Schneiderkrug fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den keine Personen verletzt wurden. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

