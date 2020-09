Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Zwischen Sonntag, 13. September 2020, 18.00 Uhr und Montag, 14. September 2020, 08.15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten über den rückwärtigen Bereich eines Bekleidungsgeschäftes in dieses einzudringen. Vermutlich wegen des ausgelösten Alarmes ließen sie von der weiteren Tatbegehung ab. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie nicht in das Gebäude. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Donnerstag, 10. September 2020, 22.45 Uhr und Freitag, 11. September 2020, 05.30 Uhr kam es in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an der Astruper Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Pedelec des Herstellers BMW, Modell Active Hybrid. Das grau/silberne Fahrrad in der Rahmengröße 51 verfügte über schwarze Schutzbleche, Griffe und Felgen. Auch der Sattel war schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Reifen eines Pkw zerstochen

Zwischen Sonntag, 13. September 2020, 17.00 Uhr und Montag, 14. September 2020, 07.15 Uhr kam es an einer Werkstatt an der Landwehrstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstach zwei Reifen eines Mercedes Vaneo, der auf dem dortigen Gelände abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

