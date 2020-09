Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Emstek - Neue Telefonnummern für die Polizeistationen

Aufgrund technischer Umstellungen werden die Polizeistationen Cappeln und Emstek ab Dienstag, 15. September 2020, neue Telefonnummern erhalten. Die Polizeistation Cappeln ist zukünftig unter der Rufnummer 04478-958600 und die Polizeistation in Emstek unter der Rufnummer 04473-932180 erreichbar.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. September 2020, kam es um 06.50 Uhr an der Kreuzung der Löninger Straße zur Moorstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup befuhr die Moorstraße in Richtung Bunnen und wollte die Löninger Straße überqueren. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Haselünne, der auf der Löninger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Lastruper leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell