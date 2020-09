Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Einbruch in Sanitär-Firma

Zwischen Samstag, 12. September 2020, 16.00 Uhr und Sonntag, 13. September 2020, 09.30 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Allensteiner Straße. Ein bislang unbekannter Täter brach in die Räumlichkeiten einer dortigen Sanitär-Firma ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Bühren - Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten

Am Sonntag, 13. September 2020, kam es um 11.30 Uhr auf der B69 im Bereich der Auffahrt zur A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Groß Berßen und seine 58-jährige Beifahrerin, sowie der 2-jährige Enkel wollten von der B69 nach links in die Auffahrt der A1 abbiegen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Molbergen, der ihm auf der B69 entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Wagen des 61-Jährigen gegen einen wartenden Pkw eines 70-jährigen Mannes aus Espelkamp geschleudert wurde. Bis auf den 70-Jährigen wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Zu deren Versorgung wurden vier Rettungs- und zwei Notarztwagen alarmiert. Sie wurden anschließend zur weiteren Behandlung umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B69 (FR Cloppenburg) halbseitig sowie die Auffahrt BAB 1, FR Bremen, für den aus Rtg Cloppenburg kommenden Verkehr vollständig gesperrt. Alle beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 15000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit unklarem Hergang

Am Samstag, 12. September 2020, kam es gegen 19.50 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung der Löninger Straße zur Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein VW Caddy und ein Skoda Fabia standen in dieser Reihenfolge an der roten Ampel, als es zu einem Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Derzeit liegen unterschiedliche Angaben zum Hergang vor, ob der VW Caddy rückwärts gerollt, oder der Skoda Fabia frühzeitig angefahren ist. Daher werden Zeugen des Unfallherganges gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

