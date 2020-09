Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Schwerer Diebstahl aus Lagerraum

Im Tatzeitraum vom 08.09.2020/00:00 Uhr bis zum 09.09.2020/09:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Straße Möhlenkamp in 49681 Garrel ein Vorhängeschloss eines Lagerraumes aufgebrochen und zahlreiche Werkzeuge aus diesem entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer 04474/310 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Schwerer Diebstahl aus PKW

Im Tatzeitraum vom 11.09.2020/21:00 Uhr bis zum 12.09.2020/01:30 Uhr haben derzeit unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand an der Fahrertür eines PKW gehebelt und hierbei das Blech der Tür stark beschädigt. Die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432/950-0 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 12.09.2020, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger aus Polen mit seiner Sattelzugmaschine die B213 von Cloppenburg in Fahrtrichtung Löningen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von 1,10 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol/Verstoß PflVersG

Am 12.09.2020, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Löningen mit seinem nicht zugelassenen PKW die Lodberger Straße in 49624 Löningen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von 2,68 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol/Unfallflucht

Am 12.09.2020, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW die Straße "Am Rennplatz" in 49661 Cloppenburg, obwohl er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand (2,21 Promille). Er verursachte einen Unfall, indem er gegen einen am Straßenrand abgestellten PKW prallte. Danach entfernte sich der 23-Jährige zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Cloppenburg leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Unfallflucht ein. Zudem wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Emstek/Halen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person/Telefonmast beschädigt

Am 13.09.2020, um 02:00 Uhr, befuhr eine 40-Jährige aus Halen den Heideweg in Richtung Gartherfeld. Die Beteiligte kam hier von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmasten, da sie vermutlich Rehen ausweichen musste. Die 40-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Zudem wurde der bereits erwähnte Telefonmast beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barz, PHK

Telefon: 04471/1860-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell