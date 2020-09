Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK FRI vom 13.09.2020

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 06.09.2020, 19.00 Uhr - 11.09.2020, 20.00 Uhr wurde ein Pkw Daimler in grau, welcher auf einem Grundstück im Tulpenweg abgestellt war, durch u.T. mit Lack besprüht und zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe ( Tel.: 04491-93160 ) zu melden.

Bösel - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Samstag, 12.09.2020, gegen 13.30 Uhr, auf der Friesoyther Straße / Einmündung Flachsweg gekommen. Hier wollte eine 47-jährige Böselerin mit ihrem Pkw in den Flachsweg abbiegen. Als diese bereits im Abbiegevorgang war, setzte ein 19-jähriger Böseler mit seinem Pkw zum Überholen an und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Friesoythe / OT Neulorup - Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Am Samstag, 12.09.2020, gegen 15.57 Uhr, kam es in Neulorup zu einem Unfall mit 2 Leichtverletzten, als eine 53-jährige Friesoytherin die Loruper Straße mit ihrem Pkw in Rtg. Lorup befuhr und in Höhe Neulorup nach links abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah sie eine entgegenkommende 44-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw sowie einer 6-Jährigen Insassin. Beim folgenden Zusammenstoß wurden diese beiden Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 9000,- Euro geschätzt.

Friesoythe - Medizinischer Notfall

Zu einem medizinischen Notfall wurden am Samstag, gegen 11.00 Uhr sowohl die Polizei, der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr Friesoythe in die Bahnhofstraße gerufen. Hier wurde ein lebensälterer Mann aus seiner Wohnung befreit und dem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr konnte über ein Flachdach ein Fenster zur Wohnung erreichen und dieses fachmännisch öffnen, sodass anschließend der Zutritt zur Wohnung gelang. Die gesamte Rettungsaktion entfaltete aufgrund der Lage und Anzahl der Rettungskräfte eine große Außenwirkung.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe

Tel.: 04491-93160

Mail: ralf.glandorf@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell