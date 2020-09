POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 11.-12.09.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 32-jährigen Molberger, der mit seinem Sohn auf einem E-Scooter die Antoniusstraße in Molbergen befuhr. Für den E-Scooter war keine Versicherung abgeschlossen, sodass die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 22:10 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei einen Suzuki auf der Amerikastraße in Garrel zu kontrollieren. Der Fahrer des PKW versuchte sich daraufhin durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Als er wenig später gestellt werden konnte, stellte sich heraus, dass der 20-jährige Mann aus Garrel nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag zwischen 18:40 Uhr und 19:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Sevelter Straße in Cloppenburg. Hierbei wurde ein geparkter Skoda Fabia beschädigt. Der Schaden an dem PKW wird mit 300 Euro angegeben. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag um 07:45 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW den Kreisverkehr in der Ortsmitte von Molbergen und beabsichtigte diesen in Richtung Cloppenburg zu verlassen. Dabei übersah sie ein 10-jähriges Mädchen, welche mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Am Fahrrad entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die PKW-Fahrerin setzte im Anschluss ihre Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu der PKW-Fahrerin oder dem PKW machen können.

