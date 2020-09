Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf - Diebstahl von Auffahrrampen

Zwischen Montag, 07. September 2020, 13.00 Uhr und Freitag, 11. September 2020, 09.00 Uhr kam es auf einem Autohof in der Straße Zum Hansa-Center zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von zwei Sattelaufliegern die seitlich angebrachten Auffahrrampen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Donnerstag, 10. September 2020, 18.00 Uhr und Freitag, 11. September 2020, 07.45 Uhr kam es in einer Tiefgarage an der Astruper Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Pedelec der Marke Pegasus, Modell Solero. Der Rahmen war anthrazit, so wie die Schutzbleche. Sattle und Griffe waren schwarz. Die Felgen waren silbern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 11. September 2020, wurde um 08.40 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld auf der Stra0e Weuert kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

