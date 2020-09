Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 12.09.20-13.09.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden Am Sa., 12.09.2020, gg. 12.20 h befuhr eine 49-jährige aus Aurich mit ihrem Pkw BMW die Strraße Am Klapphaken in Vechta in Rtg. Kolpingstraße. Diese wollte sie in Rtg. An der Chr.-Bernhard-Bastei überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 65-jährigen aus Lutten, der dort mit seinem Pkw DB in Rtg. Marschstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurden sowohl die 49-jährige als auch ihre auf dem Beifahrersitz befindliche 19-jährige Tochter als auch der 65-jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro !

Verkehrsunfall in Bakum AM SAMSTAG, 12.09.20, 14:40 UHR, WOLLTE EIN 43 JÄHRIGER WARDENBURGER IN BAKUM MIT SEINEM FAHRRAD DIE VON GALEN STRAßE/HÖHE DARENER STRAßE ÜBERQUEREN. BEIM ÜBERQUEREN MISSACHTETE ER DIE VORFAHRT EINES 44 JÄHRIGEN HAGENER, DER MIT SEINEM PKW VW DIE VON GALEN STRAßE IN RICHTUNG ORTSMITTE BEFUHR. ES KAM ZUM ZUSAMMENSTOß, WOBEI DER RADFAHRER NICHT VERLETZT WURDE. AN BEIDEN FAHRZEUGEN ENTSTAND SACHSCHADEN.

Langförden - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 12.09.2020, 22:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Langwedel mit einem PKW die B69 in Vechta, OT Langförden. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter der Wirkung von Alkohol steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 %o. Der Fahrzeugführer ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiter stellten die Beamten fest, dass das vom 30-jährigen geführte Fahrzeug nicht zugelassen und versichert ist und die angebrachten Kennzeichen von einem anderen PKW stammen. Dem 30-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 30-jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person / Trunkenheit Am Sonntag, 13.09.20, um 02.22 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Goldenstedt/Lutten mit dem Kleinkraftrad eines Freundes, in Goldenstedt, die Hauptstr. in Rtg. Ellenstedt. In einer Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er über den Gehweg, anschließend gegen eine Hauswand und einen eisernen Fahrradständer. Durch den Aufprall wurde der 17-jährige schwer verletzt. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der 17-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der 17-jährige wurde ins Krankenhaus Vechta verbracht.

Goldenstedt (Lutten) - Küchenbrand Am Samstag, 12.09.2020, um 14:20 Uhr, kommt es in Lutten, in der Langfördener Straße, in der Küche des 61-Jährigen Verursachers zu einer Rauchentwicklung. Nachbarn wurden durch den Alarm des Rauchmelders darauf aufmerksam. Grund der Rauchentwicklung war ein auf dem Herd vergessener Kochtopf mit Essen. Die Feuerwehr Goldenstedt und Lutten rückte mit mehreren Fahrzeugen aus sowie ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Es blieb lediglich durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr bei einer Rauchentwicklung.

Vechta - Verkehrsunfall Am Samstag, 12.09.2020, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 22-jährige aus Vechta mit ihrem PKW den Lattweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Finkenstraße beabsichtigte ein entgegenkommender PKW-Führer aus Vechta (20 Jahre alt) nach links in diese abzubiegen. Er übersah dabei den entgegenkommenden PKW, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 22-jährige, sowie ihre 12-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

