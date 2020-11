Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz) Auffahrunfall verursacht Sachschaden von über 6.000 Euro (25.11.2020)

Bodman-Ludwigshafen, Landkreis KonstanzBodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls den eine 47- jährige am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, in Ludwigshafen verursacht hat. Auf der Hauptstraße bremste ein vor ihr fahrender 53-jähriger Pick-Up Fahrer verkehrsbedingt ab. Die Fahrerin des Mazda 3 bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Wagen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

