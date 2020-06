Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Polizei sucht nach Zeugen (Korrektur)

Lengerich (ots)

Am Samstag, gegen 01:30Uhr gelangten drei Täterin auf ein umzäuntes Grundstück an der Straße Waldsiedlung in Lengerich. Sie begaben sich zu einem im Freien stehenden, restaurierten Oldtimer-Traktor. Dort wurden die Täter vom Geschädigte angesprochen und flüchteten über ein Tor in Richtung Sallerweg. Kurz darauf kehrten die drei Täter zurück und wurden erneut auf dem Traktor angetroffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Traktor oder Teile entwendet werden sollten. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Lengerich. Das Einfahrtstor zum Grundstück wurde beschädigt. Ein Täter war ca. 180-190cm groß und trug ein graues T-Shirt. Die beiden anderen Täter waren ca. 170cm groß. Einer der Täter verlor während der Tat einen Brillenbügel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Legerich, Tel. 05904/1770, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell