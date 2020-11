Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnmobil gestreift und abgehauen

Polizei ermittelt Unfallflüchtigen (25.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Einen Unfallflüchtigen ermittelt hat die Polizei gestern nach einem Verkehrsunfall gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 500 in Richtung Schönwald. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer überholte einen 59-Jährigen, der mit einem Mercedes-Wohnmobil in Richtung Schönwald fuhr. Beim Wiedereinscheren streifte der Audi den Mercedes an der vorderen linken Stoßstange. Der Unfallverursacher fuhr dann einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Streifschaden am Wohnmobil zu kümmern. Der Fahrer des Wohnmobils notierte sich jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen, so dass ihn die Polizei schnell ermitteln konnte. Der junge Mann gelangt nun wegen Unfallflucht zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell