Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201013 - 1058 Frankfurt-Westend: 78-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(ne) Um 22.00 Uhr gestern Abend kam es in der Leerbachstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf den Gehweg stürzte. Ein Fußgänger und eine Autofahrerin waren involviert, blieben aber unverletzt.

Die 78-Jährige war mit Ihrem Fahrrad auf dem rechten Gehweg der Leerbachstraße in nördliche Richtung unterwegs. Hierbei übersah sie einen 56-jährigen Fußgänger und touchierte diesen. Die 78-Jährige kam ins Schlingern, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Der Fußgänger verlor durch den Zusammenstoß ebenfalls das Gleichgewicht, fiel Richtung Straße und stieß hier gegen das Auto einer 29-Jährigen. Die 78-Jährige verletzte sich durch den Sturz schwer am Kopf und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger und die Autofahrerin blieben unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand die 78-Jährige unter Alkoholeinfluss. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

