Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201012 - 1057 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 09.10.2020, ereignete sich auf der Kaiserstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger Radfahrer musste einer Fußgängerin ausweichen und kam dabei zu Fall. Die unbekannte Frau entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 52 Jahre alter Mann befand sich gegen 09.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kaiserstraße. Er kam aus Richtung Roßmarkt und fuhr in Fahrtrichtung Friedensstraße. Auf Höhe des Kaiserplatzes überquerte plötzlich eine Frau die Kaiserstraße in Richtung Bethmannstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Radfahrer ein Ausweichmanöver durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der 52-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerin teilte dem gestürzten Radfahrer nach dem Unfall mit, nur kurz ihre Arbeitsstelle aufzusuchen und sich anschließend wieder an der Unfallstelle einzufinden, was jedoch ausblieb. Möglicherweise arbeitet die Frau in der Nähe.

Personenbeschreibung: weiblich, circa 20 bis 27 Jahre alt, circa 170 cm groß, schwarze lange Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke/Pullover und blauer Jeans, trug eine schwarze dicke Mappe bei sich.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der mutmaßlichen Unfallverursacherin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-10100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

