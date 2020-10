Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201012 - 1055 Frankfurt-Nordend: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte nahmen am Samstag, den 10.10.2020, einen 29-jährigen Mann fest, der gleich an mehreren Orten im Nordend versucht hatte, Beute zu machen.

Zeugen war der spätere Beschuldigte bereits nachmittgas in der Fichtestraße aufgefallen, als dieser versuchte das Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Der Langfinger realisierte jedoch, dass er beobachtet wird und brach sein Vorhaben ab. Nachdem er zunächst flüchten konnte, versuchte er wenig später sein Glück an einem in der Merianstraße geparkten Pkw, den er aufhebeln wollte. Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Polizeistreife den Beschuldigten kurz darauf festzunehmen. Bei ihm fanden die Beamten Diebesgut, ein Fahrrad und einen Rucksack, das einem frischen Kelleraufbruch in der Merianstraße zugeordnet werden konnte.

Der 29-Jährige kam aufgrund einer Unterzuckerung zunächst in ein Krankenhaus. Dabei zeigte er sich aggressiv, beleidigte das Krankenhauspersonal und leistete Widerstand, wodurch er leicht verletzt wurde. Ein Arzt attestierte dem wohnsitzlosen Mann nach seiner Behandlung die Haftfähigkeit, sodass der weitere Transport in die Haftzellen des Polizeipräsidiums erfolgen konnte.

