Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201011 - 1053 Frankfurt-Sachsenhausen: Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(wie) Am Sonntagnachmittag, 11.Oktober 2020, um ca. 16:00 Uhr kam es vermutlich in einem Wohnhaus in der Flughafenstraße aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Zuge des Streits kam ein Mann zu Tode und ein 33-jähriger Mann konnte festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind die Hintergründe des Streits und wie es zu dem Tötungsdelikt kam noch unklar.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

