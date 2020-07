Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Nach Einbruch Pkw entwendet++In Einfamilienhaus eingebrochen++

Rotenburg(W.) (ots)

Nach Einbruch Pkw entwendet

Rotenburg(W.). Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in Rotenburg Hinter dem Bahnhof in eine dortige Werkstatt eingebrochen. Durch Unbekannt wurde eine Tür aufgehebelt und das Gebäude durchsucht. Es wurde Werkzeug entwendet. Mit einem aufgefundenen Schlüssel wurde auch ein Pkw VW Caddy vom Hinterhof gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter Tel. 04261/9470 entgegen.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Fintel. In der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte in Fintel ein Fenster eines Wohnhaus auf. Anschließend wurde das Haus betreten und die Räumlichkeiten durchsucht. Was entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg(W.) unter 04261/9470

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Rolf Meyer

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell