Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Traktorfahrer schwer verletzt

Willstätt (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 41-jähriger Traktorfahrer bei einem Unfall am Freitagmorgen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Bodersweier und Legelshurst zu. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges sowie ein 25 Jahre alter Radfahrer waren am Morgen kurz vor 9 Uhr in Richtung Legelshurst unterwegs. Bei einem Überholvorgang des Traktor-Fahrers, sei dieser mit der linken Seite seines Gespanns aufs Bankett gekommen und daraufhin ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug überschlug sich und trennte sich hierbei vom Hänger. Der Fahrradfahrer kam aus bislang nicht genau geklärten Umständen hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Traktorfahrer wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Klinikum gebracht. Ausgelaufene Treibstoffe wurden von der Feuerwehr Kehl beseitigt. Der Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro bilanziert. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

