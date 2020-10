Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201012 - 1056 Frankfurt-Bahnhofviertel: Raub im Hauptbahnhof

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 34-Jähriger wird verdächtigt, einen 58 Jahre alten Mann am gestrigen Sonntag, den 11.10.2020, im Hauptbahnhof ausgeraubt zu haben. Polizeibeamten gelang es kurze Zeit später den Tatverdächtigen im Bahnhofsviertel festzunehmen.

Der 58 Jahre alte Geschädigte hielt sich gegen etwa 12.35 Uhr am Hauptbahnhof auf, als ihn der spätere Tatverdächtige ansprach und ihm sein Fahrrad zum Verkauf anbot. Der Geschädigte lehnte dies ab und wollte gerade seinen Koffer in einem Schließfach einschließen. Unvermittelt umklammerte ihn der Tatverdächtige von hinten und riss ihm dabei die Geldbörse aus der Hand. Als der Geschädigte versuchte, sich zur Wehr zu setzen, kassierte er jedoch einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Taunusstraße.

Erste Ermittlungen führte die alarmierte Polizei in die Elbestraße, wo der Flüchtige, ein 34 Jahre alter Mann, schließlich festgenommen werden konnte. Der festgenommene Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Der Geldbeutel wurde kurz darauf wieder aufgefunden und dem Geschädigten ausgehändigt.

