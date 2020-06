POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

B19/ Kupferzell: Unfall an der roten Ampel

Am Donnerstagmittag kam es auf der B19 bei Kupferzell zu einem Unfall. Eine 40-Jährige war in ihrem VW gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Kupferzell und der A6 unterwegs, als sie am Abzweig zur Günther-Ziel-Straße an einer roten Ampel halten musste. Der nachfolgende 37 Jahre alte Fahrer eines Audis übersah dies wohl und fuhr auf den Sharan auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings wurde der VW so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Öhringen: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Für einen 22-Jährigen ging es am Mittwochabend in Öhringen nur noch zu Fuß oder mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. Der Fahrer eines BMWs war gegen 21.30 Uhr auf der Heilbronner Straße unterwegs und wurde von einer Streife des Polizeireviers Öhringen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da es Anzeichen gab, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er sich einem Drogentest unterziehen. Dieser verlief positiv auf THC, weswegen der 22-Jährige die Streife in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt, außerdem muss er nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Forchtenberg: Auto überschlagen - Kind verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Forchtenberg wurde ein 12-Jähriger verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Audis war mit einem Kind als Beifahrer gegen 8 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Forchtenberg und Weißbach unterwegs, als ihr auf der schmalen Fahrbahn ein anderes Auto entgegenkam. Vermutlich erschrak sich die junge Frau und kam infolgedessen nach rechts von der Straße ab. Als die Audi-Fahrerin versuchte ihren Wagen wieder auf die Fahrbahn zu lenken, kam der A4 ins Schleudern und überschlug sich daraufhin zweimal bevor das Auto auf der Straße zum Stehen kam. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich selbständig aus dem Audi befreien, der 12-Jährige wurde allerdings mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Dem Wagen war jedoch nicht mehr zu helfen. Er wurde mit Totalschaden abgeschleppt.

