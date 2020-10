Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Hessigheim - Motorradfahrer gestorben; Diebstahl in Bietigheim-Bissingen; Brandgeschehen in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Hessigheim: 54-Jähriger nach Verkehrsunfall gestorben

Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen ereignete sich am Sonntag gegen 13:25 Uhr auf der Brückenstraße in Hessigheim ein Verkehrsunfall. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Neckarbrücke stadteinwärts. Etwa auf halber Strecke kam der Motorradfahrer auf der Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß zunächst gegen einen erhöhten Bordstein und stürzte dann auf den angrenzenden Gehweg. Hinzugezogene Rettungsdienstmitarbeiter kümmerten sich anschließend vor Ort um den Mann. Da sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hatte, musste er an der Unfallstelle reanimiert und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er am Nachmittag verstarb. Ob Unfallfolgen oder gesundheitliche Probleme zum Tode des Mannes führten, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt.

Bietigheim-Bissingen: Baumaschinen entwendet

Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter im Schwalbenweg in Bietigheim sein Unwesen. Über ein zuvor manipuliertes Schloss gelangte der Unbekannte ins Wageninnere eines abgestellten Nissan. Aus dem Kleintransporter entwendete der Täter anschließend mehrere Baumaschinen im Wert einer fünfstelligen Summe. Hierbei handelt es sich um zwei Bohrhammer, einen Laser, ein Akku-Schrauber und noch weitere Bauutensilien. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Brand gesucht

Auf dem Gelände des "Alten Stadtbahnhof" ist am Sonntag gegen 01:45 Uhr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Hinter einem älteren Toilettenhäuschen brannten Kartonagen, undefinierbarer Sperrmüll und Baustellenreste. Aufgrund dessen rückte die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen mit drei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten aus und löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden und vermutlich ist an den minderwertigen Gegenständen auch kein Sachschaden entstanden. Kurz vor dem Brandausbruch wurde ein noch unbekannter Mann mit heller Kopfbedeckung an der Tatörtlichkeit gesichtet. Inwiefern die Person im Zusammenhang mit dem Feuer steht, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

