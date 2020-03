Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer fährt beim Ausparken Fußgängerin an

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 11.20 Uhr, wollte ein 19-jähriger Marler mit seinem Auto auf einem Baumarktparkplatz an der Zechenstraße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Hierbei fuhr er eine 61-jährige Dorstenerin an, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Auto vorbeilief. Durch den Zusammenstoß stürzte die 61-Jährige. Sie wurde dabei so verletzt, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

