POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 09.02.21 für den LK Peine

Zahlreiche aufgebrochene Caddy-Boxen im Golfclub

Peine, Edemissen, Dahlkampsweg, 03.02.21, 00:00 Uhr bis 04.02.21, 10:30 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter brachen das Schloss zur Caddyhalle des Golfclubs auf. Anschließend wurden 26 verschlossene Caddyboxen aufgebrochen. Die Täter konnten hochwertige Golfschläger erlangen. Es entstand ein Schaden in Höhe 2300 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05171/9990 mit den Beamten in Peine in Verbindung zu setzen.

Corona-Party mit fünf Personen

Peine, Vöhrum, Im Reiherhoop, 06.02.21, 04:15 Uhr

Trotz der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen trafen sich fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Die Polizei appelliert an Sie: Bitte halten Sie sich an die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen. Zurzeit darf sich ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen.

Corona-Party mit sieben Personen

Peine, Heinrichstraße, 08.02.21, 19:00 Uhr

Trotz der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen trafen sich sieben Personen aus verschiedenen Haushalten. Durch die Polizei wurde das Treffen aufgelöst und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen die anwesenden Personen gefertigt.

