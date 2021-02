Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 9. Februar 2021:

Wolfenbüttel: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Freitag, 05.02.2021, 18:30 Uhr, bis Samstag, 06.02.2021, 11:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß in der Langen Straße vor dem dortigen Kino parkenden grauen PKW Audi Q 7. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den an der rechten hinteren Seite des Audis entstandenen Sachschadens in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern. Es konnte weißer Fremdlack gesichert werden, daher könnte es sich bei dem Verursacher um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 05.02.2021, 18:30 Uhr, und Samstag, 06.02.2021, 11:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

