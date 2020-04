PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Montag, den 13.04.2020

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug

Tatort: 65824 Schwalbach, Mecklenburger Straße Tatzeit: Fr., 10.04.2020, 16:00 Uhr - So., 12.04.2020, 16:25 Uhr

Ein unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Tatwerkzeug die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Fiat Fiorino ein und entwendete daraus Baumaschinen. Aus dem Firmenfahrzeug wurden unter anderem eine hochwertige Bohrmaschine sowie anderes Kleinwerkzeug entwendet. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 500,-. Das Diebesgut wird derzeit auf ca. 1800,- EUR geschätzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Do., 09.04.2020, 15:00 Uhr - So., 12.04.2020, gg. 15:45 Uhr Unfallort: 65779 Kelkheim-Hornau, Auf der Herrnmauer

Zur Unfallzeit kam es in Kelkheim-Hornau zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein roter Citroen Berlingo beschädigt wurde. Das Fahrzeug der geschädigten Fahrzeughalterin war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße "Auf der Herrnmauer" geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte womöglich beim Ausparken, das Fahrzeug der Geschädigten und verursachte Sachschaden an der linken vorderen Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-6749-0 in Verbindung zu setzen.

3. Sonstiges

3.1. Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

Tatort: 65795 Hattersheim, Mainzer Landstraße Tatzeit: Mo., 13.04.2020, 02:00 Uhr

Eine Polizeistreife der Polizeistation Hofheim wurde in der Nacht zum Ostermontag aufmerksam auf ein verdächtig geparktes Fahrzeug, welches in einem Feldweg in Hattersheim festgestellt werden konnte. Im Fahrzeug konnten drei männliche Personen angesprochen werden. Schon hierbei konnte ein starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden, welcher aus dem Fahrzeuginneren herausdrang. Nach erfolgter rechtlicher Belehrung händigten die Beschuldigten den Einsatzkräften eine Tüte mit Cannabis und eine Tüte mit Haschisch aus.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln gegen die Insassen eingeleitet.

Die Beschuldigten konnten nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Dem vermeintlichen Fahrzeugführer musste allerdings die Weiterfahrt untersagt werden, da er bereits offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Aus diesem Grund wurde der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt

gefertigt: Sieger, PHK´in

