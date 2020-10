Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennendes Laub löst Feuerwehreinsatz aus

Landau: 16.10.2020, 20:10 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Landau rückte mit 4 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu einem Einsatz an den Danziger Platz aus. Eine 73-Jährige Anwohnerin hatte die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung im Treppenhaus alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner den vor dem Haus in Brand gesetzten Laubhaufen bereits gelöscht. Offensichtlich hatten unbekannte Täter herabgefallenes Laub vor dem Eingang zusammengeschoben und angesteckt. Als der Brand bemerkt wurde und Anwohner aus dem Haus zu der Feuerstelle eilten öffneten diese die Haustür und der Rauch zog ins Treppenhaus. Als Folge der Rauchentwicklung klagte die 73-Jährige Anwohnerin über Kopfschmerzen und Schwindel und musste durch das DRK erstversorgt werden. Im Zuge der Täterfahndung, es gab Hinweise auf Jugendliche, welche sich öfter vor dem Haus herumtreiben würden, konnte im Bereich Horstring/ Eichenstraße ein männlicher Jugendlicher festgestellt werden, der beim Erkennen der Funkstreife einen Fluchtversuch unternahm. Es blieb jedoch nur beim erfolglosen Fluchtversuch und der junge Mann, ein 16-jähriger Landauer, konnte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ob er tatsächlich etwas mit dem Brandgeschehen zu tun hat konnte bei der Kontrolle nicht geklärt werden und bedarf weiterer Ermittlungen. Ebenso muss noch geklärt werden, warum der junge Landauer eine EC-Karte mitführte, welche definitiv nicht ihm gehört. Die Karte wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer konnte bislang nicht erreicht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand ernsthaft verletzt. Am Haus entstand kein Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

