Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere KFZ-Kennzeichen entwendet

Ort: Landau, 15.10.2020, 22.00 Uhr- 16.10.2020, 06.00 Uhr (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf einem Parkplatz in der Langstraße an insgesamt 3 geparkten PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet. Eine Anwohnerin hatte gegen 03.40 Uhr klopfende Geräusche von der Straße gehört und durchs Fenster eine verdächtige Person in der Mönchsgasse wahrgenommen. Die männliche Person war dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze und habe einen "dicken Bauch" gehabt. Der unbekannte habe die Örtlichkeit zügig verlassen.

